Афроамериканец погиб при задержании в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/7dc885b4-ed91-11ea-9883-fa163e074e61_660.jpg Фото: ABC7HeatherGraf/twitter.com

Человек погиб при полицейском задержании в Вашингтоне, по предварительной информации, он был афроамериканцем, сообщают местные СМИ.

Полицейские получили сигнал о том, что в машине, припаркованной на улице Оранж, сидят вооружённые люди. Когда стражи правопорядка прибыли на вызов, находившиеся в машине люди бросились бежать, сообщил глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм. Один из офицеров открыл огонь по одному из убегавших, от полученных ранений он позже скончался в больнице, передаёт WJLA.

По версии следствия, позже в авто были обнаружены несколько пистолетов. Во время пресс-конференции одна из присутствующих сказала, что погибшему было 17 лет. Представитель городского совета Трейон Уайт заявил, что погибший был молодым афроамериканцем, проживавшим в двух кварталах от места происшествия. Уайт сообщил также, что есть данные о том, что погибший был застрелен в спину, но картина будет ясна после того, как будут получены записи с ближайших городских камер. По данным Fox5, семья опознала жертву как 18-летнего Дейона Кея.

В городе началась акция протеста.

Как писал NEWS.ru ранее, 1 сентября в Лос-Анджелесе помощники местного шерифа несколько раз выстрелили в темнокожего велосипедиста. Мужчина скончался.