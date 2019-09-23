Информация о столкновении контейнерного тягача с двигателем самолёта А320 авиакомпании Air Astana не соответствует действительности. По данным пресс-службы воздушной гавани, тележка на прицепе машины слегка соприкоснулась с силовой установкой.
Повреждений в результате инцидента самолёт и тягач не получили, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что драка между пассажирами произошла на борту самолёта, выполнявшего рейс из Самары в Москву. Воздушное судно в аэропорту Шереметьево готовились встречать сотрудники полиции.