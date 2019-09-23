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Прокуратура возбудила административное дело в отношении старшего воспитателя детского лагеря «Солнечная долина» в Пензенской области. По данным силовиков, сотрудница учреждения вместе со своей коллегой применили силу и использовали нецензурную брань во время конфликта с воспитанником.

В ходе проверки было установлено, что инцидент произошёл ночью 20 августа. Воспитатель и старший воспитатель силой перетащили 14-летнего мальчика, который не желал ложиться спать, на его кровать. Конфликт сопровождался руганью,...