https://static.news.ru/photo/3207dac0-d5f1-11e9-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsagram • Комсомольск-на-Амуре/vk.com

Аэропорт в Комсомольске-на-Амуре остановил работу из-за подтопления взлётной полосы. Об этом заявили в краевом правительстве.

Аэропорт в Хурбе закрыт из-за подтопления на полосе, — сообщил источник РИА Новости .

Согласно информации на сайте аэропорта, в пятницу утром был отправлен лишь один рейс в Хабаровск и принят самолёт из Николаевска-на-Амуре. Прибытие и отправка остальных рейсов временно приостановлены.

Амурская область находится во власти паводка. Как писал News.ru, уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 801 сантиметра, что на 150 сантиметров превышает отметку «опасного явления». В зоне подтопления находятся 121 индивидуальный жилой дом, 383 приусадебных участка, а также несколько больниц.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить Амурской области средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка жителям. Такое распоряжение российский лидер сделал в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым после совещания на космодроме Восточный.