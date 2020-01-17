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Из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала Хабаровска были экстренно эвакуированы люди. Причиной стало анонимное сообщение о минировании.

Взрывные устройства искали в течение часа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

Проводилась эвакуация, были задействованы все экстренные службы. <...> Взрывных устройств не обнаружено, — рассказали в ведомстве.

Количество эвакуированных людей в пресс-службе не уточнили. Сейчас аэропорт и вокзал работают в штатном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что после празднования Нового года по Москве и Санкт-Петербургу прокатилась новая волна лжеминирований судов, школ, торговых центров, вокзалов и других общественных мест.