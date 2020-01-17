Из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала Хабаровска были экстренно эвакуированы люди. Причиной стало анонимное сообщение о минировании.
Взрывные устройства искали в течение часа,
Проводилась эвакуация, были задействованы все экстренные службы. <...> Взрывных устройств не обнаружено, — рассказали в ведомстве.
Количество эвакуированных людей в пресс-службе не уточнили. Сейчас аэропорт и вокзал работают в штатном режиме.
Ранее NEWS.ru писал, что после празднования Нового года по Москве и Санкт-Петербургу прокатилась новая волна лжеминирований судов, школ, торговых центров, вокзалов и других общественных мест.
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