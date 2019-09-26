https://static.news.ru/photo/f3c20fc4-e09f-11e9-b42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Компания «Аэрофлот» выдала свою версию инцидента на борту самолёта, выполнявшего рейс из Барнаула в Москву. В отношении популярного российского актёра кино, театра и ТВ, режиссёра Максима Аверина составлен протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство»),

По данным авиакомпании, два пассажира, будучи в алкогольном опьянении, нарушали правила поведения на борту.

Мужчины вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам, — рассказали в «Аэрофлоте» ТАСС .

Сотрудники компании отметили, что Аверин и его спутник нецензурно выражались в адрес бортпроводников. По прибытии в Шереметьево пассажиры были переданы полицейским. В отношении Аверина был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее News.ru сообщал, что заслуженный артист России, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин был задержан в Шереметьево за хулиганство. Актёр устроил дебош в самолёте, летевшем в Москву из Барнаула.