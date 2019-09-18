Выполнение рейса «Аэрофлота» из Новосибирска в Москву отложено из-за технической неисправности. Самолёт сейчас ремонтируют, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, борт должен был вылететь в 05:50 по местному времени. После обнаружения неисправности рейс отложен до 16:30 местного времени.
Как сообщает «
News.ru ранее писал, что выполнявший рейс Москва — Варна самолёт авиакомпании S7 уходил на второй круг после касания взлётно-посадочной полосы. Несмотря на сложные погодные условия, экипажу лайнера удалось успешно завершить посадку.