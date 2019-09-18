https://static.news.ru/photo/5a1949e4-daa7-11e9-b187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выполнение рейса «Аэрофлота» из Новосибирска в Москву отложено из-за технической неисправности. Самолёт сейчас ремонтируют, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, борт должен был вылететь в 05:50 по местному времени. После обнаружения неисправности рейс отложен до 16:30 местного времени.

Как сообщает « Интерфакс », всем 126 пассажирам предоставлено горячее питание. В гостиницах размещено только десять из них, остальные находятся в аэропорту Толмачёво.

News.ru ранее писал, что выполнявший рейс Москва — Варна самолёт авиакомпании S7 уходил на второй круг после касания взлётно-посадочной полосы. Несмотря на сложные погодные условия, экипажу лайнера удалось успешно завершить посадку.