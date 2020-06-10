Адвокаты Ефремова решили прекратить общение с прессой

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Защита актёра Михаила Ефремова решила больше не давать прессе никаких комментариев по поводу смертельного ДТП. Об этом сообщила адвокат артиста Елизавета Шаргородская.

Никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу, это позиция защиты, — сказала она.

Ранее Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Виталия Чернышёва, в настоящее время дело артиста занимается Шаргородская.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские проводят следственные действия в московском пабе Ulysses в Плотниковом переулке. Именно в этом заведении отдыхал актёр Михаил Ефремов перед тем, как сел за руль своей машины и устроил смертельное ДТП.