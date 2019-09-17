Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В многоэтажном доме на севере Москвы произошёл пожар, в результате которого погиб один человек.

Источник News.ru сообщил, что ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Маршала Федоренко, дом 2, корпус 2. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Спасатели эвакуировали одного человека из горящей квартиры....