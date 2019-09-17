Адвокату бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова Дагиру Хасавову, задержанному в Лефортовском суде, предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний.
Хасавов задержан на 48 часов. Сам он свою вину не признаёт, передаёт
5 февраля сотрудники ФСБ пришли с обысками к временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову. Следственные мероприятия также проводились у вице-премьеров Гамидова — Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева.
15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить, писал News.ru.