Адвоката Скрыпника заподозрили в инсценировке похищения сына

https://static.news.ru/photo/cbb477dc-abf7-11ea-9b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи Подмосковья проверяют адвоката Константина Скрыпника на причастность к инсценировке похищения сына. В доме юриста проходит обыск.

17-летний сын Скрыпника вышел из загородного дома в Солнечногорском округе Подмосковья 5 июня, домой он не вернулся. После того как ребёнок пропал, родители заявили, что на их телефоны стали поступать сообщения с угрозами. Через трое суток юношу нашли в подвале в Подмосковье.

Следствие подозревает Скрыпника в том, что он перевёл 100 тысяч рублей бывшему работнику моего подзащитного Эдуарда Гладилина, который является сейчас по этому делу свидетелем, за отправку сообщения с угрозой в его адрес, — сообщил ТАСС адвокат задержанного ранее в подмосковных Мытищах Эдуарда Гладилина Владислав Ткаченко-Кремер.

Гладилин задержан в Мытищах 11 июня. По первоначальной версии следствия, СМС об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по его поручению. Затем стало известно о задержании помощника Гладина, писал NEWS.ru. Как теперь предполагается, он мог получить вознаграждение от Скрыпника за отправку сообщений с угрозами.