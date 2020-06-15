Адвоката арестовали за похищение сына Скрыпника

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Солнечногорский городской суд арестовал адвоката Эдуарда Гладилина, заподозренного в похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.

Гладилина отправили в СИЗО как минимум до 6 августа, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Гладилина задержали 11 июня после того, как Скрыпник сообщил о получении СМС с угрозами. Его 17-летний сын пропал 5 июня и нашёлся спустя трое суток в подвале дома в Подмосковье.

После задержания Гладилина его адвокат заявил, что Скрыпник инсценировал похищение и передал бывшему помощнику Гладилина 100 тысяч рублей, чтобы подставить коллегу.