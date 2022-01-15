Адвокат Жорин нашёл странности в ограблении вдовы Градского

Адвокат Сергей Жорин увидел нестыковки в ситуации с ограблением вдовы Александра Градского. Юриста удивило, что женщина обратилась в полицию только спустя несколько часов после случившегося, сообщает РЕН ТВ.

Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, — аргументировал Жорин.

По неподтверждённой информации, полицейские проверяют Марину Коташенко на причастность к совершённом ограблению. Адвокат Сергей Жорин заявил, что если Коташенко причастна к случившемуся, то с её стороны это «глупо» и может вскрыться.

На данный момент полицейские проводят следственные действия. Они ищут следы отпечатков пальцев злоумышленников, просматривают материалы видеонаблюдения с ближайших камер. По факту ограбления заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Похищенные деньги вдова музыканта хранила под кроватью у себя в спальне. Злоумышленники, забрав деньги, заставили Коташенко довезти их до Апрелевки, после чего пересели в белый «мерседес» и скрылись в неизвестном направлении.