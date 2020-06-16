Адвокат Соколова объяснил утечку видео ссоры историка с его жертвой

https://static.news.ru/photo/10a527e0-afba-11ea-be93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Утечка видеозаписи ссоры обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко могла произойти на этапе проведения экспертиз. Об этом заявил адвокат доцента Александр Почуев.

У меня есть только экранная копия. Распространённое видео, очевидно, было украдено либо на этапе проведения экспертиз по делу, либо в конце прошлой недели, после того как суд вскрыл пакеты с вещдоками. Вот два возможных источника утечки, — рассказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что не имеет отношения к публикации этого видео и намерен обратиться в СК из-за утечки.

В свою очередь представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева назвала обнародование данного материала подозрительным. Она сочла странным тот факт, что кадры опубликованы в тот же день, когда Соколов в суде отказался от услуг адвоката, сославшись на то, что ему поступали угрозы о расправе.

Агентство отмечает, что родители Ещенко были шокированы появлением видеозаписи. Ранее в Сети появились также фотографии останков убитой. По данному факту следователи проводят проверку.

Трагедия произошла в 2019 году: 9 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Как писал NEWS.ru, видео ссоры историка Олега Соколова и убитой им Анастасии Ещенко появилось на YouTube-канале издания «Мойка78». Запись сделана за несколько часов до убийства. По предварительным данным, видео снято на мобильный телефон самим Соколовым. На кадрах Ещенко плачет и просит оставить её в покое.