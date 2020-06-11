Юрист Сергей Жорин: Ефремову грозит дело по статье о наркотиках

https://static.news.ru/photo/2163cfbe-ac04-11ea-813d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жорин Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как факт того, что в крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики отразится на его деле. По мнению юриста, артисту, вероятнее всего, грозит административное разбирательство за употребление запрещённых веществ.

По мнению юриста, актёр, скорее всего, не покупал нарктики сам, а значит исключено уголовное дело по статье о хранении. Ефремов, полагает Жорин, мог принять вещества в гостях.

И здесь кульминацией является то, назовет ли он ту компанию, или нет, — сказал он порталу teleprogramma.pro.

Жорин уточнил, что если Ефремов назовет тех, кто его «угостил», они предстанут перед уголовной ответственностью.

И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, которые угостили, скорее всего, тоже известные на всю страну личности, — считает адвокат.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии лакогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.