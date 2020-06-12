Адвокат семьи Захарова ответил на претензии защитника актёра Ефремова

https://static.news.ru/photo/f7ac600a-ad7f-11ea-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Александр Добровинский/facebook.com

Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал заявление представителя актёра Михаила Ефремова о том, что его семья пытается связаться с родственниками погибших.

Добровинский заявил, что никто ему не звонил и ни одного слова от «ни от кого не слышал», отметил он в беседе с изданием «Подъём»

И семья мне ничего не говорила, я разговаривал с ними два часа назад, они ни одного слова мне не сказали, — пояснил адвокат.

Ранее Добровинский заявил, что семья Захарова отказалась от материальной помощи и не приняла извинений со со стороны Ефремова. В ответ адвокат актёра Елизавета Шаргородская заявила, что юристам препятствуют связаться с родными погибшего, «потому что сейчас это удобно».

Артист устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы. Сейчас артист помещён под домашний арест.

Накануне Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.