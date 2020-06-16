Адвокат рассказал, как Ефремов рвался в СИЗО

https://static.news.ru/photo/6b4545f0-b022-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил, что актёр перед судом по выбору меры пресечения «категорично хотел», чтобы его отправили в СИЗО. По словам защитника, Ефремов до сих пор «места себе не находит» из-за погибшего и почти не ест.

О моральных страданиях актёра Пашаев рассказал в интервью журналу StarHit.

Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса... За рулём могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои. Никто ведь не понимает до конца причину, по которой Ефремов сел за руль, — отметил адвокат.

Он добавил, что точно оценить состояние актёра он не может, поскольку тот ещё не обследовался врачами и всячески отказывается от профессионального осмотра.

ДТП с участием пьяного Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Автомобиль актёра врезался в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Таганский суд отправил его под домашний арест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат семьи погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Александр Добровинский раскрыл подробности уголовного дела в отношении артиста. По его словам, у него есть возможность избежать максимального наказания. Он пояснил, что Ефремов «не бандит». Учитывая его заслуги в театре и то, что за него заступилась почти вся московская интеллигенция, суд, возможно, снизит планку наказания. Есть все шансы, что Михаил получит 5–6 лет условно в результате суда, считает защитник.