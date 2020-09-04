Адвокат рассказал об ожиданиях Ефремова относительно приговора

https://static.news.ru/photo/582d6fb6-ef46-11ea-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, готовится к приговору. Его должны огласить 8 сентября. Как рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев, его подзащитный с первого дня настроен на то, что ему дадут большой срок.

Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало, — пояснил он в интервью ТАСС.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя Сергея Захарова госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Ранее он отказывался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.

В последнем слове актёр назвал 11 лет «кровожадным сроком». Он считает, что если бы на скамье подсудимых был рядовой человек, а не знаменитость, как он, то запрошенный срок был бы ниже, писал NEWS.ru.