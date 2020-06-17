Адвокат потерпевших опроверг согласие семьи на компенсацию от Ефремова

https://static.news.ru/photo/47957816-b093-11ea-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Таганского суда/АГН «Москва»

Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не соглашалась принять какую-либо материальную помощь от артиста. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности.

В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта, — сообщил он агентству ТАСС.

По его словам, решение семьи не принимать компенсаций не вызывает сомнений. Однако он пояснил, что брат погибшего Валерий открыт к любого рода встречам. В частности, он предложил пригласить на неё одного или двух известных людей, «заслуживающих полное доверие общества».

Ждём также предложений, кто это может быть, — заключил Добровинский.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что брат погибшего в ДТП Сергея Захарова готов обсуждать вопрос о компенсации в случае, если это одобрит представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он подчеркивал, что сообщения о том, что семья водителя категорически отказалась от денег и будет настаивать на максимально суровом наказании, не соответствуют истине.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.