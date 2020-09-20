Адвокат: Марцинкевич не сам нанёс себе смертельные раны

https://static.news.ru/photo/a6b70024-fbe5-11ea-904b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com

Повреждения на теле националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим. Об этом заявил адвокат семьи покойного Алексей Михальчик, ссылаясь на результаты независимой экспертизы.

По его словам, близкие Марцинкевича решили обратиться к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела, предоставленных следствием.

Её исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то ещё, — сообщил он ТАСС.

По его словам, близкие Марцинкевича продолжают настаивать на том, чтобы было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину была подана соответствующая жалоба.

Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей в декабре 2018 года. Марцинкевича тогда приговорили к 10 годам тюрьмы, но в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. Во ФСИН заявили, что наиболее вероятная причина смерти — суицид.

Его адвокат Алексей Михальчик ранее заявлял, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства, поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве, писал NEWS.ru.