Адвокат Гладилин задержан по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника

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Адвокат Эдуард Гладилин задержан в Мытищах (Московская область) в рамках расследования дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.

Сын Скрыпника вышел из загородного дома в Солнечногорском округе Подмосковья 5 июня, домой он не вернулся. После того как ребёнок пропал, на телефоны его родителей стали поступать сообщения с угрозами. Через трое суток ребёнка нашли в подвале в Подмосковье.

Как рассказал адвокат Гладилина Владислав Ткаченко-Кремер, его подзащитному инкриминируется также участие в преступном сообществе Аслана Гагиева. Защитник отметил, что Гладилин является свидетелем по делу банды, помимо того, представляет интересы Анастасии Бурлаковой, убитому членами ОПГ отцу которой принадлежали германские верфи Wadan Yards, передаёт ТАСС.

По версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина, — добавил адвокат.

В ночь на 11 июня в доме подозреваемого адвоката прошёл обыск, изъяты телефоны, компьютеры и цифровые накопители.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Скрыпник назвал причину похищения своего сына. Это связано с тем, что юрист даёт показания по делу о новых участниках банды Аслана Гагиева, считает он.