Ефремов начал восстанавливаться после травм в смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/2a443396-aee1-11ea-a455-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Артист Михаил Ефремов получил травмы в результате аварии на Садовом кольце 8 июня, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров. По словам адвоката актёра Эльмана Пашаева, сейчас он восстанавливается.

В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьёзные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается, — цитирует его ТАСС.

Адвокат также отметил, что близкие погибшего по-прежнему не выходят на связь. Юрист пояснил, что предложение о материальной помощи семье Захарова остаётся в силе и, как надеется сторона артиста, вскоре будет рассмотрено.

Мы неоднократно пытались выйти на контакт с ними, но пока обратной связи нет. Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьёй. Наше предложение о материальной помощи, конечно же, в силе, — отметил он.

Смертельное ДТП произошло 8 июня. После аварии в крови артиста обнаружили не только высокую дозу алкоголя, но и следы наркотиков. В их числе был и кокаин. Ефремову предъявили обвинения в нарушении ПДД в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлёкшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Уголовное дело в отношении актёра было передано из УВД по ЦАО столичного главка полиции в ГУ МВД по Москве.

Ранее Ефремов записал видео, в котором попытался извиниться перед семьёй погибшего. Артист говорит, что не знает, как дальше жить, а ролик — это не попытка откупиться, а попытка искупить. Он также подчеркнул, что знает о мнении многих о том, что попробует «отмазаться». Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призналась, что ей нелегко найти какие-то слова в качестве соболезнования, писал NEWS.ru.