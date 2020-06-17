Адвокат Ефремова рассказал о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

https://static.news.ru/photo/ff203328-b08d-11ea-844b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Брат погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Сергея Захарова готов обсуждать вопрос о компенсации в случае, если это одобрит представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Он подчеркнул, что сообщения о том, что семья водителя категорически отказалась от денег и будет настаивать на максимально суровом наказании, не соответствуют истине.

Мой собеседник заявил, что готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи. Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать, — цитирует его РИА Новости.

Уточнить, о какой сумме идёт речь, юрист отказался. Он лишь отметил, что семья Захарова явно нуждается в материальной помощи и защита актёра готова обсуждать этот вопрос. Пашаев добавил, что готов в случае необходимости предоставить видеодоказательство своего разговора с братом погибшего.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, адвокат Ефремова рассказал о плохом самочувствии актёра. По словам Эльмана Пашаева, артист находится под домашнем арестом, сильно переживает и похудел на шесть килограмм.

17 июня Ефремова навестили младшие дети. Они попали в квартиру через чёрный ход. На видео, опубликованного в Сети, видно, как дети артиста от брака с Софьей Кругликовой, Вера и Борис, открыли проход своим ключом. Через эту же дверь вышли сотрудники УФСИН, которые приезжали, чтобы забрать Ефремова на допрос, однако ушли без него.