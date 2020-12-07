Адвокат блогера Reeflay назвал причину смерти девушки на стриме

https://static.news.ru/photo/240837b6-392e-11eb-8633-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Житель Подсмосковья Стас Решетняк, известный как блогер Reeflay, не виноват в смерти девушки, скончавшейся во время одного из его стримов, заявил адвокат музыканта Евгений Кулагин.

Причиной смерти девушки в квартире стало кровоизлияние в мозг, отмечает юрист.

Решетняк не виноват в смерти, его действия не привели к этому... Должны быть сочетанные травмы, допустим, череп бы проломил ей или еще что-нибудь. <...> Она умерла в результате кровоизлияния в мозг, которое самопроизвольное, — приводит слова адвоката РИА Новости.

Кулагин добавил, что в настоящее время инсульт всё чаще случается у молодых.

Ранее NEWS.ru писал, что Станислав Решетняк, известный под ником Reeflay, заявил, что не признаёт ответственность за смерть девушки на своём балконе, выразив сожаление в связи со случившимся.

Сообщалось, что во время проведения стрима в подмосковной Ивановке Решетников выгнал свою подругу Валентину Григорьеву на мороз, где она провела несколько часов. В результате девушка скончалась. Юноша не прервал стрим, и зрители в прямом эфире видели мёртвое тело девушки, приезд скорой и полиции. Экспертиза установила многочисленные травмы на теле девушки, в том числе черепно-мозговую.