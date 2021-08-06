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Бывший следователь рассказал, кто помог заключённым сбежать из ИВС в Истре

12:28, 06 августа 2021
Бывший следователь рассказал, кто помог заключённым сбежать из ИВС в Истре Фото: Прокуратура Московской области
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Одна из версий побега пяти заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре — это посторонняя помощь. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил адвокат и бывший следователь Зелимхан Бициев.

Как бывший следователь скажу, что одна из ключевых версий — это посторонняя помощь. Потому что в ИВС, не зная, что и как устроено и сколько замков придётся открывать, без посторонней помощи было бы проблематично убежать, — предположил Бициев.

Конвоирам ИВС грозит уголовное преследование, если подтвердится информация, что замки вскрывались гаечным ключом, потому что такой предмет «под мышкой прятать невозможно, а досмотр проводится на постоянной основе». Поэтому, подчёркивает адвокат, лицо, которое производило осмотр, не выполнило своих обязанностей так, как требует этого должностная инструкция.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истра. Они якобы скрутили замки и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дежуривший во время побега сотрудник изолятора задержан.

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