https://static.news.ru/photo/5634e460-5e04-11ea-86ff-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сорокин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Скончался ветеран Великой Отечественной войны, адмирал флота Алексей Сорокин. Ему было 96 лет.

Об этом сообщил Клуб военачальников России. По его данным, кавалер орденов Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и ордена Ленина умер после продолжительной болезни.

4 марта 2020 года на 97-м году, после тяжёлой и продолжительной болезни, ушёл из жизни активный участник Великой Отечественной войны, адмирал флота Сорокин Алексей Иванович, — передаёт RNS сообщение клуба.

В 1952 году Сорокин окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина, после чего работал в Главном политическом управлении. Затем он начал службу на посту начальника политического управления ВМФ. В 1989 году Сорокин стал военным инспектором-советником группы Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1992 году он был уволен с военной службы.

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