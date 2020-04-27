Администраторов сервиса по продаже фейковых пропусков задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/3e6ec61e-5050-11ea-9f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) задержали мошенников, продававших поддельные цифровые пропуска для передвижения по столице и другим крупным городам.

Злоумышленники в переписке с потенциальными жертвами представлялись сотрудниками полиции. Они предлагали помочь с оформлением пропусков «по серой схеме». Для этого они просили прислать им паспортные данные и номер автомобиля. После того как жертва переводила деньги на карту, мошенники добавляли телефон человека в чёрный список, рассказали журналистам Life.

Злоумышленниками оказались жители Москвы 19 и 23 лет. Они дали признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

NEWS.ru писал, что две трети сайтов в российском сегменте Интернета, посвящённых пандемии COVID-19, могут быть мошенническими. Об этом заявили в «Лаборатории Касперского».