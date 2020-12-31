Администрация Внуково: аэропорт работает в штатном режиме

https://static.news.ru/photo/a9634278-4b9b-11eb-889d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vnukovoairport/facebook.com

Плохие метеоусловия, сложившиеся в столичном регионе 31 декабря, практически не сказались на работе аэропорта Внуково, заявил представитель воздушной гавани.

Внуково работает в штатном режиме, — цитирует сотрудника «Московский Комсомолец».

Также в аэропорту сообщают, что Внуково используют в качестве резервного варианта для рейсов из Домодедово. К середине дня было обслужено 15 таких рейсов.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве из-за ледяного дождя вечером 31 декабря отменили или задержали более 100 авиарейсов. По состоянию на 21:00 по местному времени наибольшее число отмен зафиксировано в аэропорту Шереметьево — 50 рейсов, ещё один вылет задержан. Из Домодедово задержали отправление 46 рейсов, из Внуково пять вылетов задержали, два — отменили. При этом днём 31 декабря число задержанных и отменённых рейсов из столицы достигало 153.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки и отмены рейсов. Прокуроры оценят соблюдение прав пассажиров и выяснят, предоставлялись ли людям соответствующие услуги при ожидании вылетов. Кроме того, представители ведомства дадут оценку исполнению перевозчиками лицензионного законодательства.