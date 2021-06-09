Адлерский стрелок рассказал, почему убил приставов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Адлерский стрелок Вартан Кочьян рассказал, почему сегодня днём, 9 июня, убил двух приставов. Видео его откровений публикует Mash.

По словам задержанного, на земле, на которой находился его магазин, много лет жила вся его семья. Он уточнил, что некогда территорией владели его родители, а сам он жил в этих же домах «с четырёх лет».

Кочьян отметил, что из-за смены власти не получалось официально оформить собственность на землю. Однако до текущего дня приставы не выгоняли его с территории.

Мне 61 год и я не желаю о том, что сделал. Не хотелось так, конечно. Никто не пришёл с народом поговорить, — заявил стрелок.

Тем не менее, у администрации Сочи другая версия причины произошедшего. В пресс-службе ведомства уточнили, что постройки изначально подлежали сносу, так как летом 2019 года там произошёл пожар, в котором погибли 11 человек.

Как передаёт ТАСС, суд официально признал, что постройки были установлены самовольно. Два года назад было подано соответствующее заявление в инстанцию.

7 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда исковое заявление Администрации г. Сочи [было] удовлетворено, — говорится в сообщении.

Ранее появились первые подробности убийства двух приставов в Адлере. Как стало известно, представители закона прибыли, чтобы изъять из собственности стрелка магазин.