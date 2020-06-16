«А я сяду на десять лет»: в Сети нашли пророческую песню Ефремова

https://static.news.ru/photo/beb265a8-b052-11ea-8a8c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Архивное видео актёра Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, появилось в Сети. В шестисекундном ролике он успевает спеть лишь фрагмент песни со словами «А я сяду на десять лет».

Ролик, который опубликован на YouTube, пользователи Сети посчитали пророческим.

Накаркал, — ёмко оценил строки про тюрьму один из них.

Смертельное ДТП произошло 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Таганский суд отправил его под домашний арест.

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил, что актёр перед судом по выбору меры пресечения «категорично хотел», чтобы его отправили в СИЗО. По словам защитника, Ефремов до сих пор «места себе не находит» из-за погибшего и почти не ест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя-экспедитора Сергея Захарова настаивают на максимально строгом наказании для актёра. Сноха погибшего Татьяна Захарова заявила, что семью покойного устроит только наказание, предусмотренное вменяемой Ефремову статьёй УК РФ — 12 лет тюремного заключения.