https://static.news.ru/photo/4adb9052-27e8-11ea-aa0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vickie Flores/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский 80-летний журналист остановил грабителя, который вырвал у него сумку в центре Лондона.

По словам представителя масс-медиа Вячеслава, в сумке находится вся его жизнь: телефоны, адреса и прочее.

Здоровый бугай подбежал сзади и, толкнув меня, вырвал борсетку. Вор делал всё профессионально: вырвал и побежал. Я развернулся и догнал его в два прыжка. Так как он был тяжёлый и большой, не стоило больших трудов его завалить, прыгнув на шею, — рассказал пострадавший.

Также журналист добавил, что вору удалось вырваться, однако он догнал его снова. Остановить грабителя помогли прохожие, а в близлежащем кафе вызвали полицию, передаёт РИА Новости.

В результате потасовки у Вячеслава появилась трещина в лучезапястном суставе и опух глаз. Судьбу нападавшего будут решать в полиции.

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