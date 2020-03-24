https://static.news.ru/photo/a291fdc2-6d93-11ea-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В медицинском центре в Коммунарке, куда привозят граждан с подозрением на коронавирус, скончалась 69-летняя женщина. Она была госпитализирована в реанимацию ещё 19 марта.

По данным РЕН ТВ, пациентка умерла поздно вечером 23 марта. Причина её смерти устанавливается. Известно, что погибшую звали Зинаида М. Её дочь недавно вернулась из отпуска в Португалии.

По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.

Ранее СМИ сообщили о смерти 75-летнего мужчины, госпитализированного в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. По некоторым сведениям, пациент вернулся из Италии в середине февраля, а 10 марта почувствовал себя плохо. Он вызвал врачей, которые диагностировали у него ОРВИ. 11 марта его состояние резко ухудшилось. С подозрением на коронавирус его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке. Ночью пациент скончался.