https://static.news.ru/photo/eedc8e30-41b6-11ea-b759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Мигранты попытались нелегально оказаться на территории Европейского союза, перебравшись из Сербии в Венгрию. Около 60 человек хотели штурмом взять пропускной пункт на границе двух государств.

Чтобы остановить беженцев, венгерскому пограничнику пришлось произвести три предупредительных выстрела. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря полиции. В Венгрию удалось попасть четырём нелегалам, они были задержаны правоохранителями.

Ранее NEWS.ru писал, что венгерская полиция обнаружила два тайных тоннеля на границе с Сербией. Оба были прорыты вручную и замаскированы растительностью для переправки нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза.