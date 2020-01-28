Мигранты попытались нелегально оказаться на территории Европейского союза, перебравшись из Сербии в Венгрию. Около 60 человек хотели штурмом взять пропускной пункт на границе двух государств.
Чтобы остановить беженцев, венгерскому пограничнику пришлось произвести три предупредительных выстрела. В результате инцидента никто не пострадал,
Ранее NEWS.ru писал, что венгерская полиция обнаружила два тайных тоннеля на границе с Сербией. Оба были прорыты вручную и замаскированы растительностью для переправки нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза.
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