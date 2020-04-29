5841 новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в РФ

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ФСБ и МВД выявили и пресекли контрабанду платины, палладия и родия из России в Германию. Вывозом драгоценных металлов занимались россияне и литовцы.

Как сообщает РБК со ссылкой на ФСБ, грузовик, перевозивший 21 мешок с перемолотыми катализаторами, где содержались металлы, был задержан на границе Смоленской области с Белоруссией. Также сотрудники ФСБ и МВД...