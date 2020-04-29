5841 новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в РФ

В России за последние сутки зафиксирован 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.
При этом у 44,9% заболевших не было клинических проявлений.
Также за сутки от коронавируса скончались 108 человек, выздоровели — 1830.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Москвы ещё 480 пациентов с подтверждённым коронавирусом вылечились после заражения. Количество выздоровевших человек в Москве продолжает увеличиваться. В последнее время наблюдается средний прирост в более чем 300 пациентов за сутки.
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