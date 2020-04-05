Происшествия

536 человек заразились коронавирусом в Москве за сутки

10:53, 05 апреля 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 536 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в столице зарегистрировано 3893 случая инфицирования.

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в настоящее время идёт активное выявление близких и дальних контактов инфицированных.

Как ранее писал NEWS.ru, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в настоящее время в российских регионах находятся 198 124 человека, проведено почти 700 тысяч тестов на COVID-19.

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