«5-6 лет условно»: адвокат семьи погибшего оценил исход дела Ефремова

https://static.news.ru/photo/53413e22-afdd-11ea-858e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат семьи погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Александр Добровинский раскрыл подробности уголовного дела в отношении артиста. По его словам, у него есть возможность избежать максимального наказания и отделаться условным сроком.

Есть все шансы, что Михаил получит 5-6 лет условно в результате суда, — рассказал он в интервью телеканалу «Дождь».

Он пояснил, что Ефремов «не бандит». Учитывая его заслуги в театре и то, что за него заступилась почти вся московская интеллигенция, суд, возможно, снизит планку наказания. Добровинский также заявил, что потерпевшая сторона опровергает любые разговоры о компенсациях. Семья Сергея Захарова, который стал жертвой смертельного ДТП, считает унизительными сообщения о том, что Ефремов предлагал им некую сумму.

На сегодняшний день все разговоры о компенсации отвергнуты. Потому что гуляют какие-то фантасмагорические, бредовые цифры в сто миллионов, этого не будет никогда, — подчеркнул Добровинский.

Добровинский добавил также, что никаких попыток представителей актёра связаться с семьей Захарова не было, несмотря на слова адвоката подсудимого.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее NEWS.ru писал, что родственники погибшего в ДТП водителя-экспедитора настаивают на максимально строгом наказании для актёра. Сноха Сергея Захарова высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков.

Брат Сергея Захарова Валерий в свою очередь рассказал, что с семьёй водителя связался актёр Сергей Гармаш, который предложил встретиться и обсудить ситуацию. По словам Валерия Захарова, если эта встреча состоится, то она пройдёт в присутствии адвоката.