15 января Заволжский суд Ярославля вынес приговор бывшему сотруднику ярославской колонии Сергею Ефремову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «а», ч.3 статьи 286 УК): сотрудник участвовал в избиении заключённого Евгения Макарова. Подробнее о деле — в материале NEWS.ru.

Ефремов признал вину, сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном. По этой причине его дело слушалось в суде в особом порядке — без исследования доказательств — и заняло один день. Мужчину арестовали в июле 2018 года, мера пресечения изменилась лишь в октябре 2019-го — суд отпустил его под домашний арест. Кроме него по «общему делу» о пытках в ярославской колонии проходят ещё 14 человек. Расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами. Ефремов заявил о том, что готов давать показания на других процессах «общего дела».

Накануне обвинение запросило для него пять лет колонии. 15 января суд постановил: признать подсудимого виновным. Кроме того, судья указала на отягчающее обстоятельство — совершение преступления в составе группы лиц, а также не согласилась с доводами защитника о том, что потерпевший Макаров вёл себя аморально. В связи с этим она не нашла оснований для условного наказания. Таким образом, Ефремов приговорён к реальному сроку — четырём годам колонии общего режима с запретом занимать госдолжности на два года. Обвиняемый также был лишён звания капитана внутренней службы. Об этом сообщил Telegram-канал «Ярославское дело».

Евгений Макаров Сергей Метелица/ТАСС

Потерпевшим является заключённый Евгений Макаров. Его подвергли пыткам летом 2017 года, но уголовное дело возбудили лишь через год, после публикации видеозаписи избиения в «Новой газете». Сам Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года.

Член СПЧ, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин говорит, что такой приговор — довольно необычная практика, а добиться реального наказания удалось только из-за обнародованной видеозаписи.

Это дело является необычным потому, что запись, которая была сделана на служебный регистратор, опубликовали СМИ. Если бы этого не произошло, то не было ни скандала, ни приговора. Приговор четыре года — наверное, адекватный, справедливый. А вообще это дело исключительно редкое. И образцово-показательное. Его образцово расследовали, и мы получили образцово-показательный приговор. Таких случаев один на тысячу. Осуждённых избивают часто, фиксируется это на стационарные камеры, на носимые служебные регистраторы, но тем не менее дела не возбуждаются. И сотрудники, которые применяют такое незаконное насилие и откровенно издеваются над людьми, как правило, остаются безнаказанными. Игорь Каляпин Член СПЧ, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Член СПЧ, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток»

Адвокат потерпевшего Евгения Макарова Ирина Бирюкова в разговоре с NEWS.ru заявила, что приговором довольна и она, и её доверитель.

Максимальный срок наказания за подобное преступление — это 10 лет. Но в его случае срок не должен превышать пяти лет — именно такой запросила прокуратура. Суд посчитал смягчающие обстоятельства — наличие ребенка и активное сотрудничество — и вынес четыре года. Мы довольны приговором и обжаловать не будем. Женя тоже приговором доволен, но выразил сожаление, что Ефремов так и не принёс свои извинения. Ирина Бирюкова адвокат адвокат

Кроме того, она считает, что приговор Ефремову является хорошим прецедентом и задаст тон и для решений по другим фигурантам «общего дела» о пытках.

Сегодня был первый приговор, он задаст примерный тон и будет понятно, какое наказание ожидать для остальных участников вот этого преступления. Соответственно, меньше четырёх лет, на наш взгляд, уже не должен получить никто. Это тоже важный факт. Таким образом, сотрудники, которые работают в этой системе и следят за данным делом, будут понимать, что за четыре удара ладошкой по лицу можно получить четыре года реального срока и будут уже думать, надо им делать это или нет, — заключила она.

Отметим, 15 января в Ярославле началось рассмотрение дела Владимира Костюка — бывшего помощника начальника дежурной части отдела безопасности ИК № 1. Его также обвиняют в применении насилия к заключённому: по версии следователей, в 2016 году подсудимый ударил отбывающего наказание Павла Соколова за то, что тот сходил в туалет в неположенное время. Преступление было зафиксировано на видео: на нём видно, что Костюк с силой толкает потерпевшего, тот ударяется о стену и падает. Ожидается, что 31 января прокурор попросит для него наказание.