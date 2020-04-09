37-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Йошкар-Оле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшими от взрыва в здании бизнес-центра возле посольства Словакии в Москве стали шесть человек. Среди них — 12-летняя девочка.

Предположительно, в здании делали ремонт. Источник взрыва находился в бойлерной. Сразу после хлопка начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать, его площадь составила 5 кв. м, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. Как писал...