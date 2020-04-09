37-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Йошкар-Оле

https://static.news.ru/photo/12f05f8a-7a57-11ea-af6c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Марий Эл зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. В больнице в Йошкар-Оле умерла женщина в возрасте 37 лет.
Как рассказали медики, пациентка имела множество хронических заболеваний. Врачи сделали всё, что могли, но, к сожалению, спасти её не удалось, — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131 в 81 регионе. Число летальных исходов достигло 13.