Происшествия

37-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Йошкар-Оле

14:32, 09 апреля 2020 51
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Марий Эл зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. В больнице в Йошкар-Оле умерла женщина в возрасте 37 лет.

Как рассказали медики, пациентка имела множество хронических заболеваний. Врачи сделали всё, что могли, но, к сожалению, спасти её не удалось, — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131 в 81 регионе. Число летальных исходов достигло 13.

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