В Махачкале 30 человек госпитализировали с отравлением

В Махачкале 30 человек, в том числе 20 детей, госпитализировали из религиозной организации с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировано 30 человек, в том числе 20 детей. Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора начали проверку. Они устанавливают причины отравления с целью ликвидировать очаг инфекции. Проверяются пища, вода, а также обследуются сами пациенты и лица, контактировавшие с ними, люди, готовившие еду.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее в школе Махачкалы (Дагестан) после распыления девятиклассником перцового баллончика пострадали 24 человека, 19 из них были госпитализированы. Среди пострадaвших ученики 2-го, 5-го, 9–10-х классов и педагог. Отмечается, что три школьникa помещены в реанимацию из-за необходимости обеспечения их кислородом. По предварительным данным, дeвятиклассник принёс с собой газовый баллончик с неизвестным веществом и распылил в коридорe.