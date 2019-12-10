https://static.news.ru/photo/b4ad6c3c-1be8-11ea-be16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство-Внутренних Дел По Республике Ингушетия/vk.com

Следствие установило ещё 20 человек, возможно, причастных к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Таким образом, всего по делу проходят 30 фигурантов.

В настоящее время в деле фигурируют 30 человек, включая тех, кого уже арестовали, — сообщил источник «Интерфакса».

По словам собеседника агентства, в дальнейшем число подозреваемых в уголовном деле может увеличиться.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября 2019 года. Трое неизвестных расстреляли их, после чего скрылись с места преступления. В преступлении подозревают пятерых членов секты баталхаджинцев. Пойти на преступление их могли подтолкнуть мотивы кровной мести: они полагают, что Эльджаркиев организовал убийство их лидера в 2018 году.

6 декабря, как писал NEWS.ru, были задержаны шестеро подозреваемых. В их числе и предполагаемый главарь группировки Хасан Полонкоев.