17-летний подросток погиб в ДТП на кладбище под Сочи

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на 5 мая на территории кладбища в селе Барановка в окрестностях Сочи.
Как
По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Один человек — 17-летний юноша — от полученных в аварии повреждений скончался.
Ранее NEWS.ru писал о ДТП в Приморье, в котором пострадали женщина и ребёнок. Водитель джипа сбил людей в городе Артёме. Очевидцы рассказали, что находившийся за рулём молодой человек был пьян.
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