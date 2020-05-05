17-летний подросток погиб в ДТП на кладбище под Сочи

https://static.news.ru/photo/52ced0fa-8efc-11ea-975e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП И ЧП СОЧИ/vk.com

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на 5 мая на территории кладбища в селе Барановка в окрестностях Сочи.

Как передаёт Sochinews, водитель автомобиля не справился с управлением на повороте и врезался в бордюр. Машину затем развернуло и отбросило в беседку на одной из могил. Первую помощь пострадавшим оказали местные жители. Спустя некоторое время на место прибыли медики и полицейские.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Один человек — 17-летний юноша — от полученных в аварии повреждений скончался.

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