150 человек пострадали в Чехии от торнадо

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В Крыму прокуратура начала проверку факта ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали 19 подростков. Об этом сообщает республиканское ведомство.

Организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в котором находились несовершеннолетние, — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошёл 24 июня на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта....