150 человек пострадали в Чехии от торнадо

На юго-восток Чехии 24 июня обрушился торнадо. Не менее четырёх сёл пострадали от стихии. Об этом на своем сайте сообщило Чешское телевидение.
Сильнее всего удар пришёлся на населённые пункты в окрестностях городов Бржецлав и Годонин. По словам старосты села Грушки Марека Бабиша, в которой проживает 1640 жителей, ураган
На данный момент мы оцениваем количество пострадавших от 100 до 150, от детей до пожилых людей. В основном мы работаем с людьми, которые находятся в затопленных зданиях, — рассказала пресс-секретарь Службы скорой медицинской помощи Микаэла Ботова.
Ранее в Китае ураган унёс жизни 12 человек. Более 400 получили ранения. Китайские города Ухань и Сучжоу оказались в эпицентре разгула стихии. Скорость ветра достигла 23 сетров в секунду. В Ухани погибли восемь человек и 280 получили ранения. При этом не менее 85 домов оказались полностью разрушены.