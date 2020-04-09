15 пострадавших при пожаре в доме престарелых находятся в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/89ac2138-7a28-11ea-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Состояние 15 пострадавших при пожаре в московском доме престарелых оценивается как тяжёлое. Они находятся в столичных медучреждениях. Всем госпитализированным от 66 до 90 лет.

Состояние всех пострадавших оценивается как тяжёлое, четверо находятся на ИВЛ, — сообщил источник «Интерфакса».

Медики диагностировали у них отравление продуктами горения, ожоги верхних дыхательных путей, ожоги тела.

Ранее МЧС подтвердило гибель четырёх человек при пожаре в доме престарелых. Инцидент произошёл в здании на Мякининской улице. В ходе тушения пожара были спасены 50 человек. Возгорание было ликвидировано в 22:20.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, писал NEWS.ru.