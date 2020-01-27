https://static.news.ru/photo/9ce9728c-4125-11ea-9673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14-летняя школьница умерла по пути в своё учебное заведение в подмосковном Домодедово.

Как сообщает РЕН ТВ, девочка начала терять сознание на ходу и упала на землю. Ребёнка попытались спасти прибывшие на место врачи, но несмотря на все усилия медиков, девочка скончалась в больнице. По некоторым данным, погибшая могла страдать от порока сердца. Точная причина смерти пока не установлена.

Накануне, 26 января, две девочки 2009 и 2010 года рождения погибли в Курске. Как передавал NEWS.ru, дети провалились под лёд на реке Сейм в микрорайоне Волокно.