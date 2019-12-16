16 декабря Басманный суд вынес приговор Алексею Кузнецову — бывшему министру финансов Подмосковья. Он признан виновным по трём статьям — мошенничество (часть 4 статьи 159 УК), легализация денежных средств (часть 3 статьи 174.1 УК) и растрата (часть 3 статьи 160 УК). Ему вменялось 10, девять и три эпизода преступлений по каждой статье соответственно.

Сколько надо для счастья?

Речь идёт о преступлениях в сфере ЖКХ: по версии следствия, в 2005–2008 годах обвиняемый вместе с чиновниками правительства Московской области забрал у предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженности к населённым пунктам, а также деньги областных организаций. Похищенные средства он перевёл на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были приобретены предметы роскоши и заграничное жильё. Размер ущерба следователи оценивают более чем в 11 млрд рублей.

Обвинение просило для него 14 лет колонии общего режима, а также штраф в 1 млн с запретом занимать государственные должности на протяжении трёх лет.

Суд согласился с доводами прокурора и признал его виновным по всем 22 эпизодам.

Суд постановил назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет лишения свободы, лишить его права занимать должности на госслужбе сроком на три года, — огласила решение судья Ирина Вырышева.

Иски со стороны муниципалитетов Подмосковья также должны быть удовлетворены, постановил суд. Выплачивать исковые требования осуждённый будет за счёт арестованного имущества: квартиры на Остоженке, участков в Подмосковье, мебели и предметов интерьера, автомобиля Mersedes Benz и гаражного комплекса.

14 лет как один миг

Кроме того, суд учёл пребывание подсудимого под домашним арестом и под стражей во Франции, куда он уехал в 2008 году и откуда был экстрадирован в начале 2019 года.

По подсчётам адвокатов, в общей сложности Кузнецов находился под стражей семь лет.

Разумеется, в ближайшее время он будет иметь право на условно-досрочное освобождение. Арестовано его имущество, за счёт которого будет осуществляться удовлетворение требований потерпевших. После этого возникают основания для подачи ходатайства на УДО. Александр Линников адвокат Алексея Кузнецова адвокат Алексея Кузнецова

Он добавил, что защита будет обжаловать приговор, так как считает его слишком суровым. По его словам, решение суда могло быть мягче, так как Кузнецов признал вину и согласился возместить ущерб.

В начале судебного следствия в августе нынешнего года экс-министр рассказывал, что был задержан во Франции 6 июля 2013 года. С тех пор он фактически находился под арестом за границей. В апреле 2016-го, по его же словам, освобождён из-под стражи с обязательством носить электронный браслет, ещё через полгода переведён под домашний арест. Снова помещён под стражу 28 декабря 2018 года и в Россию экстрадирован 3 января 2019-го.

Адвокаты в свою очередь просили зачесть срок пребывания подсудимого под домашним арестом во Франции в срок пребывания под стражей. Как аргумент они предоставили совместную с представителями посольства этой страны письменную позицию, где подтверждается, что с правовой точки зрения такое возможно. Таким образом, по мнению защиты, общий срок содержания под стражей на текущий момент — семь лет три месяца и 29 дней.

Прокуратура довольна

Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения. Поэтому он и его защита рассчитывали на рассмотрение дела в особом порядке. Однако судья Ирина Вырышева отказала в этом: против особого порядка выступали потерпевшие и гособвинение. Они указывали на большое количество эпизодов и запутанность дела. Но это неординарный ход: в большинстве случаев при признании вины подсудимым суд соглашается рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Представитель гособвинения Амалия Устаева сообщила журналистам, что прокуратура довольна приговором.

Позиция суда соответствует позиции гособвинения. Также устраивает, что суд удовлетворил исковые требования потерпевших, — сказала Устаева.

На вопрос, не обидно ли обвинению, что Кузнецов может выйти на свободу вскоре после выплаты исковых требований, прокурор заявила, что «это вопрос отношений осуждённого с судом, а не гособвинения».

С человеческой точки зрения много чего обидно, но мы в данной ситуации руководствуемся не эмоциями, а законом, — утверждает Устаева.

Потерпевшая сторона в лице представителя правительства Московской области Екатерины Туфан заявила, что считает приговор справедливым.

Максимальный приговор мог быть 15 лет лишения свободы. При вынесении решения, я считаю, суд учёл, что господин Кузнецов был организатором и вдохновителем этой преступной схемы. Также были учтены признательные показания и готовность возместить ущерб. Екатерина Туфан представитель правительства Московской области представитель правительства Московской области

1357 предметов антиквариата, два отеля и квартира в Париже

В ходе расследования дела СК обнаружил 1357 предметов антиквариата, имеющих художественную и историческую ценность. Среди них — печатные издания и книги, картины, предметы мебели и интерьера, монеты, доспехи и другое. Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти их в Финляндию.

Также в рамках следственных действий судом были арестованы восемь земельных участков, две квартиры и машины Кузнецова. Кроме того, Национальная финансовая прокуратура Франции по ходатайству российских коллег в 2017 году арестовала принадлежащие подсудимому и его супруге два отеля в Куршевеле, виллу в Сен-Тропе и квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже.

Булах также проходила фигурантом по этому делу. Она уже приговорена Басманным судом к 11 годам колонии заочно. Женщина является гражданкой США, там же и проживает по сей день.