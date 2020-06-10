14 иностранных спутников засняли разлив топлива в Норильске

МЧС РФ получила от иностранных государств полтора миллиона квадратных километров съёмок разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
4 июня была активирована Международная Хартия «Космос и крупные катастрофы» в целях мониторинга разлива топлива в Норильске силами иностранных спутников участников Хартии, — сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что в мониторинге приняли участие 14 космических аппаратов из Аргентины, Канады, Германии, США, Китая, Франции, Японии и Европейского космического агентства.
В госкорпорации отметили, что за разливом топлива следят также и российские спутники.
Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.
Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.
В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.
Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода мешает справиться с последствиями ЧП в Норильске. Из-за сильных порывов ветра, дождя и понижения температуры специалистам сложнее заниматься сбором разлившегося дизельного топлива.
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