14 иностранных спутников засняли разлив топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/a4a89026-ab23-11ea-9d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

МЧС РФ получила от иностранных государств полтора миллиона квадратных километров съёмок разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

4 июня была активирована Международная Хартия «Космос и крупные катастрофы» в целях мониторинга разлива топлива в Норильске силами иностранных спутников участников Хартии, — сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что в мониторинге приняли участие 14 космических аппаратов из Аргентины, Канады, Германии, США, Китая, Франции, Японии и Европейского космического агентства.

В госкорпорации отметили, что за разливом топлива следят также и российские спутники.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода мешает справиться с последствиями ЧП в Норильске. Из-за сильных порывов ветра, дождя и понижения температуры специалистам сложнее заниматься сбором разлившегося дизельного топлива.