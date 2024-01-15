12 работников сгоревшего склада WB пропали? Что могло с ними случиться

Фото: МЧС РФ

12 сотрудников сгоревшего склада Wildberries не вышли на связь после пожара в Шушарах. Что об этом известно, какие последствия происшествия, что говорят в компании и числится ли кто-то из сотрудников пропавшим без вести?

Сколько сотрудников сгоревшего склада «пропали»

Компания Wildberries в разговоре с NEWS.ru уточнила число не вышедших на связь сотрудников после пожара на складе в Шушарах.

«Связались еще с четырьмя исполнителями склада. На настоящий момент устанавливаем связь еще с 12 людьми. Горячая линия для родственников продолжает круглосуточную работу», — говорится в сообщении компании.

Ранее в Wildberries не смогли дозвониться до 16 работников сгоревшего склада в Санкт-Петербурге, передавала «Лента.ру».

В компании уточнили, что никто из сотрудников сгоревшего склада не числится пропавшим.

В пресс-службе маркетплейса добавили, что сегодня начнут выдаваться первые компенсации продавцам, которые потеряли товар в результате пожара. Прием заказов и доставка осуществляются в штатном режиме, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом начался утром 13 января. К утру следующего дня пожарным удалось локализовать огонь на площади 70 тыс. кв. м и потушить шесть очагов. Днем 14 января спасатели устранили открытое горение.

Почему Wildberries не может дозвониться до работников склада

Всего к началу пожара на складе присутствовало около тысячи человек. Предполагается, что некоторые работники не вышли на связь, потому что оставили мобильные телефоны в раздевалках и зонах для хранения личных вещей.

Соответственно, они могли покинуть место ЧП, не возвращаясь за личными вещами.

Задержатся ли товары покупателям Wildberries из-за пожара

После пожара на складе в Шушарах логистика маркетплейса Wildberries была оперативно перестроена, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании.

Товарный поток, который до происшествия замыкался в Санкт-Петербурге, перенаправили в другие города. Компания прикладывает все усилия, чтобы покупатели получили свои заказы в срок, уточнил источник.

«Логистика была оперативно перестроена. Товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, сейчас идет напрямую в другие города. Мы делаем все возможное, чтобы товар был доставлен в срок. Благодарим наших партнеров, оказывающих поддержку», — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что пожар на складе не повредил ни одну единицу транспорта Wildberries, как личного, так и наемного. Во время происшествия весь автопарк был перенесен на базу склада «Уткина Заводь».

Работала ли сигнализация при пожаре на складе Wildberries

Сообщения о несработавшей пожарной сигнализации на складе Wildberries в Шушарах не соответствуют действительности, рассказали NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса.

«13 января на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. В 07:20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому были оперативно эвакуированы 1200 занятых на складе», — сказали в пресс-службе.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространилась информация, что во время пожара на складе Wildberries в Шушарах не работала пожарная сигнализация. Утверждалось, что она была отключена в связи с несколькими случаями ложного срабатывания.

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