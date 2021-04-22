Троих полицейских в Москве задержали за взятку в 12 млн рублей

https://static.news.ru/photo/0f9e47e0-a3f3-11eb-a1fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёх сотрудников полиции задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки в размере 12 млн рублей. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела, — сказала она.

По версии следствия, правоохранители вымогали у потерпевшего внушительную сумму, за которую обещали посодействовать в расследовании благодаря своим полномочиям. Действия фигурантов были пресечены, а передача взятки в размере 12 млн рублей проходила в рамках оперативных мероприятий. Соучастников задержали.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — уточнила Иванова.

На сайте ГУ МВД Москвы говорится, что полицейские вымогали у потерпевшего деньги с 2020 года. Они требовали дать им взятку за качественное расследование дела по статье «Мошенничество». Теперь же их действия проверят и в случае доказательства вины уволят из полиции. Кроме того, специалистам предстоит дать оценку действиям руководителей подозреваемых.

Ранее заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому задержали в столице. Его подозревают в коррупции.