СК РФ проверяет обстоятельства гибели 12-летней девочки в Гурьевске (Калининградская область). Ребёнка насмерть придавило упавшим деревом, когда она возвращалась домой из школы.
Старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что судмедэкспертам удалось установить причину смерти 13-летней девочки из Тамбовской области. Школьница погибла от механической асфиксии — предположительно, задушена мягким эластичным предметом.
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