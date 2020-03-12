https://static.news.ru/photo/6dbacf74-647f-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Фото: typikal/vk.com

СК РФ проверяет обстоятельства гибели 12-летней девочки в Гурьевске (Калининградская область). Ребёнка насмерть придавило упавшим деревом, когда она возвращалась домой из школы.

Старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко рассказала об этом ресурсу Калининград.Ru. Дерево упало на девочку в районе Калининградского шоссе, неподалёку от автозаправки «Балтнефть», в четверг, 12 марта. На место происшествия прибыла следственная группа, в настоящий момент следователи проводят оперативные мероприятия, чтобы установить все детали инцидента. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что судмедэкспертам удалось установить причину смерти 13-летней девочки из Тамбовской области. Школьница погибла от механической асфиксии — предположительно, задушена мягким эластичным предметом.