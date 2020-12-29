12-летний школьник погиб под колёсами грузовика в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/42270c98-49ca-11eb-88d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

12-летний школьник в Смоленке Читинского района Забайкальского края был сбит прицепом грузового автомобиля КаМАЗ и скончался на месте от полученных травм.

Об этом «МК в Чите» сообщил очевидец происшествия, информацию подтвердила руководитель пресс-службы УМВД по Забайкалью Лариса Иванова. По предварительным данным, школьник перебегал дорогу в неположенном месте. По словам очевидца, ДТП произошло около 10:25 (4:25 мск).

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося. Личность погибшего ребёнка уже установлена.

Забайкальская прокуратура организовала проверку по факту этого инцидента. Сотрудники надзорного ведомства, в частности, рассмотрят состояние дорожного полотна, выяснят причины нахождения ребёнка на улице, а также оценят полноту выполнения профилактических мер по обеспечению занятости и безопасности несовершеннолетнего. При выявлении нарушений виновных привлекут к ответственности.

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