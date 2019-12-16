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В Австралии 12-летний школьник спас себя и свою собаку от лесного пожара, который подобрался к их дому. Лукас Старрок остался один, взрослых рядом не было — отец с братом ушли тушить возгорание.

Мальчик понял, что пламя подступило слишком быстро, взял пса, ключи от машины брата и отправился на пикапе в безопасное место. Через некоторое время, когда автомобиль стоял на обочине, его заметили спасатели, уточняет Reuters.

Australian boy, 12, drives brother's truck to flee fires with dog https://t.co/fjGoHQSHZb pic.twitter.com/L8LD6zbg3H — Reuters (@Reuters) December 17, 2019

Отец Лукаса рассказал, что учил сына водить с семилетнего возраста.

Мы учили его ездить за рулём с семи лет на случай, если произойдёт что-то похожее, и я весьма горжусь им, он поступил именно так, как мы ему говорили, — заявил Иван Старрок.

В результате пожаров, бушующих в Австралии, погибли шесть человек. Возгорания уничтожили 680 домов и выжгли 1,2 млн гектаров земли. Пожары привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в стране, писал NEWS.ru.