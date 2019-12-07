https://static.news.ru/photo/89089cee-001a-11ea-b9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Нижнем Новгороде. В числе пострадавших оказались 11 детей, которые шли по тротуару.

Представитель управления ГИБДД по Нижегородской области рассказал об этом ТАСС. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Горького. Три автомобиля столкнулись, после чего одну машину вынесло на тротуар. В это время по улице шла группа детей, в которую врезался отброшенный столкновением автомобиль. Собеседник агентства отметил, что все пострадавшие — пешеходы.

О тяжести состояния пострадавших детей информации пока не поступало. Ранее СМИ сообщали о девяти пострадавших без упоминания детей.

7 декабря крупное ДТП с участием пяти машин произошло в городе Хираката в Японии, передавал News.ru. В результате происшествия погиб семилетний ребёнок, ещё девять человек пострадали.