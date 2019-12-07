ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Нижнем Новгороде. В числе пострадавших оказались 11 детей, которые шли по тротуару.
Представитель управления ГИБДД по Нижегородской области
О тяжести состояния пострадавших детей информации пока не поступало. Ранее СМИ сообщали о девяти пострадавших без упоминания детей.
7 декабря крупное ДТП с участием пяти машин произошло в городе Хираката в Японии, передавал News.ru. В результате происшествия погиб семилетний ребёнок, ещё девять человек пострадали.
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